Врач: переохлаждение ведет к резкому падению иммунитета

Даже легкое переохлаждение может привести к болезни, предупредил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, пишет РИА Новости.

Короткий контакт с холодом после теплого помещения опасен. "Опасность заключается в том, что влага на теле быстро остывает и человек быстро замерзает. Разница температуры окружающего воздуха и температуры разгоряченного тела велика и организм, если он не закален, не способен быстро адаптироваться к такому перепаду и переохлаждается. Переохлаждение ведет к резкому падению иммунитета - и человек может заболеть", - разъяснил медик.

По словам Тяжельникова, именно поэтому важно, выходя из тренажерного зала или бани, тщательно высушиться.

В холодное время года, когда контраст температур на улице и в помещении велик, следует одеваться многослойно, чтобы в жарком помещении можно было что-то снять и не вспотеть.