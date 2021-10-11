Карпин поделился ожиданиями от матча со Словенией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о задаче, поставленной перед национальной командой перед матчем со Словенией в восьмом туре отборочного этапа чемпионата мира-2022.

"В сборной России нет установки поскорее расставаться с мячом. В матче со Словакией были проблемы с тем, как мы распоряжались мячом. С Мальтой и Кипром проблем не было", - отметил он.

Далее Карпин обратил внимание на то, что "задачи минимум у нас не стоит". "У нас есть одна задача – бороться за максимум. Не надо даже думать о том, что мы можем завтра второе место обеспечить. Нас устроит победа. Хотелось бы, чтобы с хорошей игрой. Я же не скажу, что мы хотим победить, но играть плохо", - приводит слова наставника "Чемпионат.com".

Матч состоится сегодня, начало в 21.45 по московскому времени.