Москвичам пообещали +13

Согласно прогнозу российского Гидрометцентра, сегодня в Москве будет до +13°С.

Переменная облачность, без осадков. Атмосферное давление снизится и достигнет отметки в 756 мм ртутного столба.

Днем в столице синоптики прогнозируют +11–13°С, ночью столбики термометра покажут до 0°С, заморозков не ожидается. Ветер – 2 м/c.

В Московской области днем +12–14°С. В ночные часы температура воздуха существенно снизится, возможны заморозки до -2°С, сообщает Гидрометцентр.