Обзор СМИ Кавказа 4 - 10 октября

На минувшей неделе подписан договор между Эльбрусским горнорудным комбинатом (ЭГРК), Невинномысским гидрометаллургическим заводом (Невгидромет) и АО "ИнфраВЭБ", предусматривающий частичное финансирование проекта создания современного высокотехнологичного горно-металлургического кластера на юге России.

Как сообщает газета "Кабардино-Балкарская правда", АО "ИнфраВЭБ" (ВЭБ Инфраструктура) – "дочка" государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, – предоставляет заем в 750 млн рублей сроком на три года на строительство объектов инфраструктуры и первичные платежи по оборудованию. Проект включает в себя возобновление освоения крупнейшего в России месторождения вольфрама и молибдена в Тырныаузе, а также создание производства оксида вольфрама и оксида молибдена в Невинномысске.

В ходе реализации проекта в КБР будет восстановлен подземный рудник, построена экологически безопасная сопутствующая инфраструктура, ежегодная мощность предприятия по переработке руды составит 1,5 млн тонн, при этом планируется создание более 700 новых рабочих мест. В Невинномысске будет построен современный экологически чистый гидрометаллургический завод по переработке продукции обогатительной фабрики производственной мощностью 4,5 тыс. тонн оксида вольфрама и 1 тыс. тонн оксида молибдена.

Восстановление добычи вольфрамосодержащего сырья и производства продукции его глубокой переработки играет значимую роль в решении задачи импортозамещения в российской экономике. Как отметил генеральный директор Эльбрусской горнорудной компании Игорь Ушаков, в результате реализации проекта будет создано крупнейшее промышленное предприятие в КБР и одно из крупнейших на всем Северном Кавказе, что несомненно окажет положительное влияние на социально-экономические развитие региона. Первоочередными в реализации этого сложного проекта являются вопросы безопасного воздействия будущего предприятия на окружающую среду и создания рабочих мест для населения региона. Также сообщается, 8 октября 2021 года, начались работы по возобновлению добычи вольфрама и молибдена на Тырныаузском месторождении. Старт новому проекту дали глава КБР Казбек Коков и Игорь Ушаков.

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Промышленность в Дагестане представлена почти всеми крупными отраслями производства, но развивает медленнее других отраслей. В интервью газете "Дагестанская правда" замминистра промышленности и торговли республики Хаджимурад Исрапилов отметил, что за последние десять лет удвоен выпуск промышленных товаров; в 2020 году их было выпущено на сумму более 66 млрд рублей. Но если раньше индустриальные предприятия Дагестана обеспечивали до половины налоговых поступлений в бюджет республики, то сейчас не более 30%. Одной из причин такой ситуации Исрапилов назвал недостаток квалифицированных кадров для развития высокотехнологичных отраслей, при том, что Дагестан имеет большой потенциал для подготовки специалистов. Еще одна причина - инвестиционная составляющая. Отрасль до последнего времени не была инвестиционным приоритетом региона, из года в год объем инвестиций в основной капитал промышленных предприятий не показывал должной динамики, а само производство обеспечивалось в основном за счет ограниченных собственных средств предприятий и получения гособоронзаказа.

Исрапилов отметил, что проблеме низкой инвестиционной привлекательности отрасли уделено особое внимание в "Стратегии социально-экономического развития Дагестана до 2024 года и на плановый период до 2030 года", разработка которой ведется с января текущего года. Приоритетными направлениями в ней определены легкая промышленность и производство строительных материалов. Республика имеет богатый потенциал в данных отраслях. Немаловажна и их социальная значимость для региона, что было подтверждено в период первой волны пандемии коронавируса. Легкая промышленность тогда освоила производство средств индивидуальной защиты. Планируется формирование обувного кластера, создание инфраструктуры, развитие производственной цепочки по производству обуви и кожгалантереи; развитие производства строительных материалов, а также машиностроительного комплекса.

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Газета "Северная Осетия" информирует, что с августа в рамках Программы комплексного развития сельских территорий, ведутся работы по модернизации системы водоснабжения ряда сел Правобережного района республики. Система водоснабжения в республике очень старая. Физический износ трубопроводов достигает 85%, насосно-силового оборудования – 80%. Непростая ситуация сложилась и в сфере водоотведения из-за износа оборудования. Из 14 очистных сооружений республики работает только три, и те не на полную мощность. Чтобы исправить ситуацию, была разработана "Республиканская программа модернизации объектов водоснабжения и водоотведения на 2020–2030 годы". Стоимость ее реализации около 30 млрд рублей.

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Во Дворце культуры Черкесска прошла церемония вручения 76 семьям с тремя и более детьми документов на бесплатные земельные участки. Они располагаются в юго-восточной части республиканского центра, где в июне этого года земельные участки под индивидуальное жилищное строительство получили более 60 многодетных семей города, сообщает местная газета "Черкесск: вчера, сегодня, завтра".

Распределение земли проводилось путем открытой жеребьевки: представители семей по очереди выбирали лот, в соответствии с которым определялся номер их участка площадью 6 соток на новых улицах Черкесска. После этого им на экране демонстрировали месторасположение будущей собственности. За проведением жеребьевки следила специальная комиссия, сформированная из представителей гордумы Черкесска, руководителей нескольких управлений и отделов мэрии города под председательством заместителя мэра Заура Тугова. По его словам, в Черкесске ежедневно проводится инвентаризация земель для дальнейшего предоставления бесплатных участков многодетным семьям.

В рамках реализации Закона КЧР "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей на территории Карачаево-Черкесской Республики" с 2012 года в Черкесске земельные участки под индивидуальное жилищное строительство выделены более 500 многодетным семьям. В очереди на сегодня состоят более 900 семей. Закон распространяется на тех граждан, у которых третий и последующие дети родились (усыновлены) после 17 июня 2011 года, со дня вступления в силу соответствующего федерального закона.

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Чеченская газета "Вести республики" информирует, что в Грозном в День города 5 октября открылся самый крупный на Юге России развлекательно-торговый центр "Грозный Молл". Он обеспечит новые рабочие места для горожан и повысит туристическую привлекательность столицы, что сыграет большую роль в ее социально-экономическом развитии. Строительство ТРЦ было начато в 2016 году. Архитектором проекта является известная английская компания ChapmanTaylor. При строительстве ТРЦ использовались современные технологии и оборудование от ведущих мировых производителей. Общая площадь объекта составляет 153 тыс кв. метров, здесь расположены игровые зоны, кинотеатры, многочисленные магазины и кафе, подземный паркинг на 1000 машиномест, говорится на сайте мэрии Грозного.

В день открытия "Грозный Молл" получил сертификат Книги рекордов России за самое большое в мире архитектурное изображение звезды размером 18450 кв. метров, а также за самый большой навес в форме восьмиконечной звезды. Ему также присвоили первое место в номинации "Лучший проект торгового центра" класса "А" и федеральную премию – Arendator Awards 2020. По словам главы ЧР Рамзана Кадырова, этот проект является доказательством, что регион становится одним из самых динамично развивающихся субъектов России, с благоприятным инвестиционным климатом. На церемонии открытия выступили звезды чеченской эстрады, а также певец Тимати.