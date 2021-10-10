Фестиваль культуры в Табасаранском районе Дагестана может стать регулярным

Власти Табасаранского района Дагестана предложили проводить фестиваль культуры на постоянной основе.

"В Табасаранском районе состоялся фестиваль культуры, в рамках которого прошли праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня поэта-воина Мирзы Калукского. Фестиваль приурочен к 100-летию образования ДАССР и 280-летию разгрома войск Надир-шаха в Дагестане. Организация подобного мероприятия стала возможной благодаря грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи и при поддержке администрации Табасаранского района. В рамках фестиваля было предложено проводить День Мирзы Калукского в муниципалитете раз в три года", - цитирует собеседника ТАСС.

В рамках фестиваля не только прошли праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня поэта-воина Мирзы Калукского, но также были организованы выставки традиционных народных промыслов и ремесел, подворья сельских поселений, состязания по национальным видам спорта и концертная программа.

Также в этот день состоялась научно-практическая конференция, посвященная 280-летию разгрома войск Надир-шаха в Дагестане, в ходе которой были выступления и доклады, посвященные событиям 1741 года, об освободительном движении горцев Дагестана, о личности поэта-воина Мирзы Калукского, возглавившего отряды горцев в борьбе против иранских завоевателей.

"Нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения должно строиться на примерах таких людей, как Мирза Калукский", - заявил глава муниципалитета Магомед Курбанов, цитирует его пресса-служба.