В Неаполе стартовал российский "Вулкан искусств"

Накануне в южной итальянской области Кампания стартовал новый фестиваль российской культуры "Вулкан искусств", который охватит Неаполь, Помпеи и Капуа, - сообщили его организаторы из Центра кинофестивалей и международных программ.

"Открывается наш долгожданный проект - "Вулкан искусств". Нам пришлось преодолеть немало трудностей, но мы в Неаполе", - рассказала президент центра Татьяна Шумова, передает ТАСС.

В программе фестиваля - выступления Государственного ансамбля танца "Марий Эл", концерты солистов Мариинского театра Марии Баянкиной (сопрано) и Ирины Шишковой (меццо-сопрано), показы фильмов именитых и молодых российских кинорежиссеров, а также награждение специальным знаком фестиваля "Солнце Неаполя" за вклад в развитие мирового искусства народного артиста России, генеральноого директора киноконцерна "Мосфильм", кинорежиссера Карена Шахназарова, чьи кинокартины "Анна Каренина. История Вронского" (2017) и "Курьер" (1986) пройдут в кинопрограмме фестиваля.

Во время фестиваля предусмотрены официальные встречи с мэрами городов, направленные на укрепление взаимных контактов и развитие межгосударственных связей России и Италии.

В дальнейшем по предложению итальянских партнеров планируется активизировать работу с молодыми кинематографистами: проводить мастер-классы в области креативных индустрий, творческие встречи и открытые дискуссии, а также конкурсные проекты российско-итальянских киношкол с целью создания профессионального креативного сообщества молодых специалистов в области киноиндустрии, - сообщили в Центре кинофестивалей и международных программ.

Напомним, "Вулкан искусств" проводится при поддержке министерств культуры и иностранных дел России, а также мэрий итальянских городов. Его партнером выступает итало-российская культурная ассоциация "Аврора".