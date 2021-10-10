Саакашвили стало хуже на фоне талассемии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили спустя десять дней голодовки чувствует себя намного хуже, необходима его госпитализация, - заявил его личный врач Николоз Кипшидзе.

"Ему намного хуже, он тяжело передвигается, ему трудно говорить... с его разрешения я сообщаю, что у Саакашвили заболевание крови – талассемия (наследственное генетическое заболевание, возникает при повреждении генов гемоглобина). Это не смертельно, но ему категорически нельзя голодать... я встречусь с ним завтра и думаю, что мы его переведем в больницу", - сказал Кипшидзе в эфире телекомпании "Мтавари архи", передает РИА Новости.

Состояние Саакашвили резко ухудшилось за последние два дня, добавил врач, отметив, что его пациент похудел больше чем на 14 кг, и "никакой мед он не ест".

"Я попросил его выпить вместе со мной чай с одной ложкой меда, он категорически отказался. Он сказал, что решил бороться до конца, это его жизнь... информация о том, что он якобы съедает банки меда - это ложь", - сказал Кипшидзе.

Напомним, экс-президент Грузии был задержан 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави.