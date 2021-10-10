Меркель: ситуация с ядерной программой Ирана становится критической

В ситуации с ядерной программой Ирана предстоят "решающие недели", а на России и Китае лежит особая ответственность в деле сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), - заявила сегодня во время визита в Израиль канцлер Германии Ангела Меркель.

"Когда мы наблюдаем за тем, как Иран продвигается в обогащении урана, то этот вопрос приобретает срочный характер", - цитирует слова Меркель ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Мкркель никогда не считала СВПД идеальным соглашением, но лучшего пути для недопущения обладания Тегераном атомного оружия сейчас нет, - заявила Меркель.

"С каждым выпадающим из переговоров днем обогащение урана наращивается. Это сама по себе критическая ситуация", - считает канцлер.

Напомним, переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) в Вене по восстановлению иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде ведутся с апреля, стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с ИРИ и выполнения ею взятых на себя обязательств в ядерной сфере и возвращения США в СВПД.