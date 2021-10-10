Во Владикавказе прошел гала-концерт Международного фестиваля

В столице Северной Осетии завершается V Международный Кавказский фестиваль "Мариинский – Владикавказ".

Старт театральному марафону был дан его инициатором, дирижером Валерием Гергиевым и коллективом Мариинского театра второго октября, спектакли и концерты шли на разных площадках.

По традиции праздник музыки начался с прослушивания юных виртуозов Северного Кавказа. Маэстро уделяет этому большое внимание и уверен, что число участников будет расти. На сцене выступили пианисты, скрипачи, вокалисты, приехала даже саксофонистка из Дагестана.

"Конечно, я переживала. Исполняла вальс композитора Кара Караева. Мелодия кавказская, эмоциональная. Через неё я постаралась выразить свое настроение", - рассказала после концерта скрипачка Надя Чадунели, передает "АиФ-Ставрополье".

В отремонтированном театре оперы и балета, филиале Мариинского театра, зрители увидели новое прочтение мировой классики. Режиссер Марат Гацалов представил свое видение знаменитых "Паяцев" Руджеро Леонкавалло, а мариинцы из Северной столицы исполнили только ключевые партии. В оперном хоре пели местные артисты и, по словам Гергиева, справились со своей задачей идеально. Он сказал, что в ближайшее время спектакль в таком же составе покажут во Владивостоке и Санкт-Петербурге.

Последним аккордом фестиваля сегодня стал грандиозный гала-концерт.