В Ростове снова пылал рейсовый автобус

Сегодня в Ростове-на-Дону на проспекте Королева загорелся рейсовый автобус №65, - сообщили в пресс-службе МЧС по донскому региону.

Автобус вспыхнул на остановке "Вологодская", когда в его салоне находились пассажиры. К счастью, они успели вовремя покинуть транспорт.

"На тушение автобуса выезжали пять спасателей и одна единица техники. Пострадавших нет", – сообщили в МЧС региона, передает "АиФ-Ростов".

Известно, что автобус, оборудованный газовой установкой, находится на балансе АТП "Янтарь-1", ранее оштрафованном на 350 тыс рублей за нарушения, которые привели к возгоранию двух автобусов маршрутов №67 и №10. Как выявила прокуратура, организация не проводила техобслуживания машин и даже не имела оборудования для проверки их технического состояния.