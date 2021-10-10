"Спутник Лайт" индийского производства будет поставляться в Россию - СМИ

Правительство Индии разрешило экспорт однокомпонентной антикоронавирусной вакцины "Спутник Лайт" российской разработки и индийского производства в Россию, - сообщает информационное агентство Press Trust of India со ссылкой на источники.

"Правительство разрешило индийской фармацевтической компании HETERO Biopharma экспортировать 4 млн доз "Спутник Лайт" в Россию. Решение было принято на этой неделе после подробных обсуждений", - цитирует слова источника ТАСС.

Такое решение объясняется тем, что Индия начала собственное производство российского препарата, но еще не получила разрешение на его использование. Если вакцина будет одобрена Нью-Дели, "Спутник Лайт" может стать первой однокомпонентной вакциной, используемой на индийской территории, - говорится в сообщении.