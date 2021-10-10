Из-за отсутствия дизтоплива на маршруты в Караганде не вышли треть автобусов

Почти 30% автобусов сегодня не вышли на свои маршруты по перевозке пассажиров в Караганде. Причина - отсутствие дизельного топлива на автозаправках, - сообщает "Вечерняя Караганда".

По словам жителей города, жалующихся на перебои в движении, "водители говорят им, что нет солярки". Городские власти подтвердили, что на автозаправочных станциях нет дизельного топлива.

"Сегодня на городских маршрутах города на линии находятся 193 автобуса - это 72% от плана по расписанию выходного дня. В связи с отсутствием дизельного топлива на автозаправочных станциях сорван выход маршрута номер 02. На некоторых маршрутах курсирует сокращенное количество пассажирского транспорта. На линии есть 28, 29 маршруты", - сообщили в акимате Караганды, передает Sputnik Казахстан.

Завтра, в понедельник, 11 октября, ожидается плановый запуск всех маршрутов: вопрос находится на контроле отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды, - сообщили в акимате.