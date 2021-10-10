Чеченский борец Назир Абдуллаев стал серебряным призером чемпионата мира

Российский борец греко-римского стиля из Чечни Назир Абдуллаев стал серебряным призером чемпионата мира в Осло в весовой категории до 67 кг.

В финале Абдуллаев уступил олимпийскому чемпиону иранцу Мохаммадрезе Гераеи со счетом 2:5, - передает ТАСС.

Абдуллаев родился в Наурском районе Чечни, в свои 30 лет он является серебряным призером чемпионата Европы 2020 года, также в его активе победа на Кубке мира, - говорится в сообщении.