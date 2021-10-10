После суточного блэкаута Ливану вернули электричество

Сегодня в Ливане спустя сутки после отключения было восстановлено электроснабжение страны, сообщает "Би-би-си".

Министр энергетики страны сообщил, что Центробанк Ливана выделил кредит в $100 млн на покупку топлива для электростанций, - передает "Интерфакс".

Напомним, накануне в Ливане прекратили работу две крупнейшие электростанции "Аль-Захрани" и "Дейр-Аммар" – по пессимистическим прогнозам, отключение могло затянуться на несколько дней.

Проблемы со снабжением электроэнергией в стране возникали и ранее - зачастую жители получали электроэнергию лишь по два часа в сутки, однако столь масштабного отключения ливанцам переживать еще не приходилось.