В Кисловодском марафоне победил житель Армавира

В Национальном парке ставропольского города-курорта Кисловодск сегодня прошел один из самых сложных марафонов в России. Победу в марафоне в дистанции 42 км одержал Алексей Мамарин из Армавира, - сообщил его организатор Михаил Шоров.

"Участники были из четырех стран и более 140 городов России. Победителем стал Алексей Мамарин, трехкратный чемпион Кисловодского марафона, он из Армавира", - рассказал Шоров, передает ТАСС.

Накануне на трассе прошел карнавальный забег, в котором участники в костюмах человека-паука, деда мороза, ведьмы, а также героев из мультфильмов и сказок, спортсмены преодолели дистанцию 800 м. Затем состоялись детские забеги для участников 3-6 лет и для 7-10 лет. Сегодня, в основной день марафона, участники пробежали дистанции в 2, 10, 21, 42 км.