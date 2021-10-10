Ираклий Гарибашвили: обсудили с Николом Пашиняном новую мирную инициативу

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили дал оценку встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Глава правительства пишет, что на встрече с армянским коллегой обсуждалась новая мирная инициатива и готовность Грузии к активному посредничеству во имя мира и больших возможностей для развития в регионе.

"Во время моего визита в Армению у меня состоялась продуктивная беседа с премьер-министром Николом Пашиняном. Мы обсудили двустороннее сотрудничество, новую мирную инициативу для региона Южного Кавказа и готовность Грузии к активному посредничеству во имя мира и больших возможностей для развития в регионе", - написал Ираклий Гарибашвили в совеем официальном аккаунте в Twitter, передает Первый телеканал Грузии.

В ходе рабочего визита премьер-министра Грузии Никол Пашинян еще раз выразил ему и грузинскому народу соболезнования в связи с гибелью людей при обрушении здания в Батуми, затем стороны обсудили "Мирную инициативу добрососедства на Южном Кавказе", с которой премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил в ООН, отметив, что новый мирный формат будет способствовать обсуждению перспектив мирной добрососедской инициативы, к чему, помимо государств Южного Кавказа, подключатся и международные партнеры. Также премьер-министры двух стран обсудили важные вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества, - сообщила пресс-служба премьер-министра Грузии.