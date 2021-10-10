Иран планирует помочь Армении в строительстве дороги через Грузию

Армения планирует создать новый транзитный маршрут из Ирана в Грузию, и Тегеран готов участвовать в строительстве этой дороги, - заявил заместитель министра дорог и городского развития Ирана Хейрулла Хадеми.

"Армения планирует создать новый транзитный маршрут из Ирана в Грузию. Мы заявили о готовности участвовать в строительстве этой дороги", - цитирует иранского министра "Новости-Грузия" со ссылкой на иранское информационное агентство ILNA.

"План армян по созданию нового коридора, который не имеет ничего общего с их конфликтом", является "очень важным вопросом" и "фундаментальной задачей", - добавил иранский чиновник.

Тегеран и Ереван уже достигли ряда соглашений по строительству нескольких альтернативных дорог. В Тбилиси о возможном участии Грузии в проекте нового транзитного коридора не говорят, однако накануне грузинский премьер Ираклий Гарибашвили отправился в Ереван с официальным визитом, чтобы обсудить со своим армянским коллегой Николом Пашиняном инициативу "О мирном соседстве на Южном Кавказе".