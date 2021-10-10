Турция соболезнует семьям погибших в крушении самолета в Татарстане

МИД Турции сегодня выразил соболезнования родственникам погибших при крушении самолета L-410 в Татарстане.

"Мы с прискорбием узнали, что 16 человек, находившихся на борту разбившегося самолета в Республике Татарстан, погибли и не менее шести получили ранения. Выражаем наши соболезнования семьям погибших в этой аварии и правительству РФ, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", сегодня утром в районе Мензелинска в Татарстане разбился самолет L-410 с парашютистами. На его борту находились 23 человек, живыми найдены семеро, они госпитализированы.