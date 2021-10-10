Президент Армении посетит Ватикан с официальным визитом

Президент Армении Армен Саркисян вместе с супругой Нуне Саркисян посетят с официальным визитом Ватикан, - сообщает пресс-служба аппарата главы государства.

В рамках визита Саркисян проведет отдельную беседу с Его Святейшеством Папой Римским Франциском, а также встречу с госсекретарем кардиналом Пьетро Паролини, председателем Папского совета по культуре Ватикана, кардиналом Джанфранко Равази, - передает NEWS.am.

Также сторонами будет подписан меморандум о взаимодействии с министерством образования, науки, культуры и спорта Армении, - говорится в сообщении.