Мировые цены на нефть могут взлететь до $100 за баррель - СМИ

Цены на нефть могут вырасти до $100 за баррель впервые с 2014 года, - пишет Bloomberg со ссылкой на данные Bank of America.

На повышение цен может повлиять углубляющийся энергетический кризис, всплеск на рынке нефти может спровоцировать возвращение мировых экономик к прежним показателям на фоне сохраняющегося отставания в поставках топлива, и еще одной причиной роста цен может возможный приход глобального кризиса, к которому способны привести малые запасы топлива в хранилищах, сокращение вложения средств в месторождения нефти, а также трудности с техобслуживанием, которые, по словам экспертов, видны уже сейчас, - передает радио Sputnik.

Также на повышение цен может повлиять скачок спроса на дизельное топливо, предполагают в банке.