Иран будет развивать взаимовыгодные отношения с Москвой и Пекином – МИД ИРИ

Иран не намерен попадать в зависимость от России и Китая и будет развивать отношения с этими странами на основе взаимного интереса, - заявил сегодня глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Мы не хотим привязывать себя к Китаю и России, но будем проводить внешнюю политику на основе взаимных интересов", - цитирует его иранское информационное агентство ISNA.

Одной из ключевых особенностей сбалансированной внешней политики является то, что, принимая во внимание приоритетные направления, Тегеран будет использовать любую возможность в других областях в мире ради максимального обеспечения национальных интересов, - заявил глава иранского внешнеполитического ведомства, добавив, что "взгляд на восток не означает полный отказ от западного вектора".

"Мы откровенно заявили западным лидерам, что географически находимся в Азии и нам близки Китай, Россия и Индия. Из-за того, что вы движетесь в фарватере американской политики и не выполняете свои обязательства в отношении Ирана, день ото дня вы несете убытки и отдаляетесь от планов по инвестициям и взаимодействию с Ираном в различных сферах, связанных с торговлей и экономикой", - добавил Абдоллахиян.