Несколько сотен человек вышли в Тбилиси требовать освобождения Саакашвили

Представители Народного движения во главе с депутатом парламента Грузии Тако Чарквинаи сегодня вечером вышли на акцию протеста с требованием досрочных парламентских выборов и освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на проспекте Руставели возле здания парламента страны в Тбилиси.

На акции собрались несколько сотен человек с национальными флагами Грузии и портретами Михаила Саакашвили в руках.

"В стране траур, и несколько раз я слышала мнение, что сейчас время молчания, но хочу сказать, что сейчас не время молчать. Во время бед и грузины бьют в колокол", - заявила организатор акции Тако Чаркивани, передает Sputnik Грузия.

Люди на Руставели протестуют и против коррупции, в которой погрязла "Грузинская мечта", и как раз коррупция привела к обрушению жилого дома в Батуми. Таким образом собравшиеся отдают дань памяти жертвам батумской трагедии.

Она и "Народное движение" присоединятся к акции, анонсированной председателем "Единого национального движения" Никой Мелия на проспекте Руставели в Тбилиси 14 октября, - добавила Чарквинаи.