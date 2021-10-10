США пересмотрели санкционные списки в обмен на визит Нуланд в Россию?

Власти США приняли решение исключить часть россиян из списка антироссийских санкций взамен на согласие России на визит в Москву заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд, - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что в ходе своего визита в российскую столицу 11-13 октября Нуланд планирует встретиться с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

Ранее о том, что Нуланд находится под санкциями РФ, но может приехать в Россию и попытаться договориться с Москвой, снизив градус антироссийской риторики Вашингтона, и "что ради такого приезда ей разрешат въезд в нашу страну", предположил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

"Это было их (США) желанием. Она действительно была в санкционных списках, это предполагает то, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей, международников с свои санкционные списки. Поэтому в данном случае этот вопрос (с визитом Нуланд) был решен на паритетных началах. Да, она будет в Российской Федерации ", - рассказала Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Отвечая на вопрос, значит ли, что США в ответ сняли ограничения на российских представителей в своих санкционных списках, Мария Захарова ответила: "Да, конечно", не уточнив, с кого именно США сняли ограничения.

Ранее пресс-служба госдепа США распространила заявление о том, что "Нуланд отправится в Москву 11 октября, чтобы встретиться с высокопоставленными представителями и обсудить спектр двусторонних, региональных и международных проблем".

Нуланд считается одним из главных специалистов США по России и странам бывшего СССР, в прошлом она курировала это направление в госдепе на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.

Напомним, в 2019 году бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд было отказано в российской визе. Причиной стало ее включение в черный список, составленный РФ в ответ на американские ограничения.