В Афганистане закрыли единственный в стране спортивный телеканал

Новые власти Афганистана приняли решение из-за экономических проблем и ограничений, наложенным на работу местных СМИ запрещенным в России радикальным движением "Талибан", прекратить работу единственного в стране телеканала 3 sport, - сообщил член его руководства Шафикулла Салим Пойя, сообщил афганский телеканал TOLO News.

"Причинами остановки вещания канала 3 sport стали экономические проблемы и ограничения, наложенные на все СМИ, в особенности на единственный в стране спортивный телевизионный канал", - отметил Шафикулла Салим Пойя, добавив, что в последнее время, когда корреспонденты отправлялись освещать какое-либо мероприятие, они непременно сталкивались с ограничениями. Теперь все сотрудники телеканала остались без работы, передает ТАСС.

Pа неполные два месяца, прошедшие с момента прихода к власти талибов, свою деятельность были вынуждены прекратить более 150 афганских СМИ, - добавили в TOLO News.