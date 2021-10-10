Украина готова "победить Россию" с помощью США?

"Ключом" в "победе над Россией" станут США, - заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пишет "Обозреватель".

"Я считаю, что сегодня нашей главной помощью являются Соединенные Штаты. …Сегодня мы можем полагаться только на силу и жесткость американцев", - убежден он, цитирует издание РИА Новости.

Дипломат уверен, что именно Байден может поставить России "красные линии" в вопросах глобальной политики, хотя, по его мнению, очень важна и поддержка других западных стран: ее нужно учитывать и использовать. Однако Киев в противостоянии с Москвой должен в первую очередь рассчитывать на себя, - подытожил он.

Украина сегодня получила первую партию дополнительной помощи от правительства США для обеспечения безопасности, - пресс-служба министерства обороны Украины.

"В Украину прибыли грузы дополнительной помощи для обеспечения безопасности от правительства США. Кроме ранее согласованного объема в $250 млн, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на $60 млн. Грузы поступают несколькими партиями, одна из которых прибыла сегодня, 10 октября, в Международный аэропорт "Борисполь"", - говорится в сообщении на сайте МО Украины.

Напомним, украинские политические деятели не раз выступали с воинственными заявлениями в адрес России. Так, бывший депутат Верховной рады Борислав Береза призвал для того, чтобы захватить Крым, дождаться серьезных политических катаклизмов в Москве, парламентарий Алексей Гончаренко называл Кубань "украинскими этническими землями", а националист Дмитрий Ярош грозился захватить Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области.