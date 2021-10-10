США вновь начали принимать беженцев из Афганистана - СМИ

После трехнедельной паузы США возобновили прием беженцев из Афганистана: первая группа из 300 человек уже покинула авиабазу Рамштайн в ФРГ и вылетела в Филадельфию, - пишет издание Stars and Stripes.

"Мы действительно счастливы завершить эту титаническую работу. Это заняло гораздо больше времени, чем ожидалось, но это потрясающий итог", - цитирует издание командующего авиабазой бригадного генерала Джошуа Олсона, координировавшего вылет беженцев, передает РИА Новости.

Руководство авиабазы рассчитывает, что уже в ближайшие дни удастся отправлять в США примерно по 1 тыс эвакуированных афганцев ежедневно, а в неделю - по 9 тыс человек.

Сейчас на американской территории находятся свыше 50 тыс афганских беженцев, десятки тысяч из них остаются в транзитных лагерях, организованных за рубежом.

Напомним, остановить вывозные рейсы в сентябре потребовали медицинские власти США из-за вспышки кори среди афганцев.