Российские полицейские депортировали из Москвы сбежавшего гражданина Грузии

Столичные полицейские сегодня задержали в аэропорту Внуково гражданина Грузии, пытавшегося избежать депортации, - сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

"Сотрудниками ЛО МВД России в аэропорту Внуково в результате оперативно-разыскных мероприятий был задержан ранее судимый гражданин Грузии 1971 года рождения, который 30 сентября, стремясь избежать депортации, скрылся из аэропорта Внуково", - рассказали в ведомстве, передает ТАСС.

После задержания мужчина был немедленно депортирован.

Напомним, 30 сентября полицейские сопровождали двух иностранных граждан для депортации из России, когда один из них, ранее судимый мужчина, внезапно запрыгнул на пассажирское сидение находившегося поблизости автомобиля, а его водитель резко увеличил скорость и выехал с территории аэропорта, сбив при этом и протащив несколько десятков метров полицейского, пытавшегося предотвратить побег. СКР по данному факту возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.