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Врачи Туапсинской ЦРБ приняли новое медоборудование

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Туапсинская ЦРБ №1 в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" получила новое современное медоборудование, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. 

Врачи больницы получили экспресс-анализаторы биохимического состояния крови, которые позволяют проводить незамедлительную диагностику состояния пациента, медицинский инвазионный дозатор для введения препаратов, растворов, медицинских веществ с высокой активностьюа также современный спирограф, позволяющий быстро оценить состояние бронхо-легочной системы, динамику и эффективность проводимой терапии и подобрать правильное лечение, - передает "АиФ-Юг". 

Теперь врачи ЦРБ смогут ежемесячно проводить до 100 обследований, - говорится в сообщении. 

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Вестник Кавказа

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