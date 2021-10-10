Врачи Туапсинской ЦРБ приняли новое медоборудование

Туапсинская ЦРБ №1 в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" получила новое современное медоборудование, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Врачи больницы получили экспресс-анализаторы биохимического состояния крови, которые позволяют проводить незамедлительную диагностику состояния пациента, медицинский инвазионный дозатор для введения препаратов, растворов, медицинских веществ с высокой активностьюа также современный спирограф, позволяющий быстро оценить состояние бронхо-легочной системы, динамику и эффективность проводимой терапии и подобрать правильное лечение, - передает "АиФ-Юг".

Теперь врачи ЦРБ смогут ежемесячно проводить до 100 обследований, - говорится в сообщении.