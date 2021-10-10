Роскосмос отдаст свой кислород больным коронавирусом

Руководство российской корпорации "Роскосмос" приняло решение приостановить испытания двигателей на воронежском КБ "Химавтоматики" до конца месяца, чтобы сэкономить на этом кислород для лечения больных коронавирусом, - сообщил в своем Telegram-канале глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"С учетом роста потребности в медицинском кислороде для лечения больных сегодня приняли решение приостановить до конца месяца огневые испытания ракетных двигателей на стендах воронежского КБ "Химавтоматики", - сообщил он, передает ТАСС.

Только КБ "Химавтоматики" уже передает медицинским учреждениям ежесуточно до 33 т кислорода, - добавил Рогозин.

Напомним, корпорация все лето почти весь производимый предприятиями кислород передавала в лечебные учреждения, неоднократно перенося из-за этого сроки испытаний.