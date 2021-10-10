На Ставрополье подвели итоги конкурса саперов Росгвардии

Сегодня на Ставрополье завершился конкурс боевой и профессионально-служебной выучки групп разминирования Росгвардии, в котором приняли участие 12 команд, - сообщает сайт ведомства.

"На протяжении пяти дней военнослужащие инженерных подразделений и сотрудники инженерно-технических групп ОМОН старались получить максимум баллов за знание теории, по специальной подготовке, прохождение штурмовой полосы, а также в ходе смешанной эстафеты и индивидуальных соревнований на лучшего сапера и взрывотехника. По итогам конкурса победу в командном зачете завоевали представители Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Результаты конкурса послужат основой для совершенствования тактики применения инженерно-саперных и инженерно-технических подразделений Росгвардии, оценки эффективности средств поиска и идентификации взрывных устройств, а сам конкурс позволит выработать единые подходы в системе образовательной деятельности, методике подготовки специалистов инженерной службы войск национальной гвардии, а также создания необходимого комплекта учебно-материальной базы, - отметили в Росгвардии.