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Авария с участием пяти автомобилей заблокировала движение на западе Москвы

Авария с участием пяти автомобилей заблокировала движение на западе Москвы

Сегодня днем в Москве на улице Нижние Мневники столкнулись пять автомобилей, практически перекрыв движение в одну сторону на месте ДТП, сообщает департамент транспорта столицы.

"На улице Нижние Мневники перед с пересечением с проездом Главмосстроя столкнулись пять автомобилей. Движение свободно по одной полосе из трех", - говорится в сообщении в Telegram-канале столичного дептранса, передает РИА Новости.

О жертвах и пострадавших в сообщении не указывается.

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Вестник Кавказа

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