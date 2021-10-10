Авария с участием пяти автомобилей заблокировала движение на западе Москвы

Сегодня днем в Москве на улице Нижние Мневники столкнулись пять автомобилей, практически перекрыв движение в одну сторону на месте ДТП, сообщает департамент транспорта столицы.

"На улице Нижние Мневники перед с пересечением с проездом Главмосстроя столкнулись пять автомобилей. Движение свободно по одной полосе из трех", - говорится в сообщении в Telegram-канале столичного дептранса, передает РИА Новости.

О жертвах и пострадавших в сообщении не указывается.