Собчак рассказала о травмах, полученных в ДТП в Сочи

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила что накануне попала в ДТП в Сочи, она рассказала, что получила многочисленные травмы и сотрясение мозга.

"Сейчас я дома, только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы", - написала она в своем Telegram-канале.

По словам Собчак, в ДТП она попала не на своем автомобиле, не своим водителем. "Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в "Зуме", и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда", - добавила телеведущая.

С места аварии она уехала самостоятельно, отказавшись от госпитализации в Сочи. "Предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил посмотреть, можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди", - вспоминает Собчак.

Смертельное ДТП шокировало ведущую. "Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными", - поделилась она.

Лобовое столкновение Mercedes и Volkswagen произошло 9 октября на автодороге Адлер - "Альпика сервис", один человек умер на месте.