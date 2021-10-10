Москва попрощается с солнцем в среду

В Москве подходит к концу период сухой и солнечной погоды, на смену ему придут сильные дожди, предупредил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

Вторник станет последним днем старого бабьего лета в столичном регионе.

"В среду, с приближением атмосферного фронта, связывающего североатлантический и балканский циклоны, небо затянет многослойным облачным "пирогом", станет накрапывать мелкий дождь, суточные колебания температуры сократятся – ночью не ниже плюс 4-6, днем с трудом до плюс 10", - рассказал синоптик.

С четверга дождей станет больше. «Особенно заливать будет в четверг и пятницу, когда за двое суток может пролиться до 20 мм осадков, или около трети месячного объема", - добавил он.

При этом атмосферное давление придет в норму, воздух станет чище. "Во второй половине месяца октябрь будет по-осеннему "нормальным" - значимых всплесков тепла и холода не ожидается, и температура воздуха прогнозируется близкой к многолетней норме", - уточнил Тишковец.

По ночам будет минус два - плюс три, в дневные часы температура воздух составит 4-9 градусов тепла. Выпадет около 120% от нормы осадков.