Скорая помощь доставила президента Чехии в военный госпиталь

Президент Чехии Милош Земан госпитализирован в воскресенье, сообщается на сайте газеты Pravo.

Он доставлен в Центральный военный госпиталь в Праге своей загородной резиденции в местечке Ланы. В больницу Земана привезли на автомобиле скорой помощи, предназначенном для больных, нуждающихся в интенсивной терапии.

"Президент республики по рекомендации своего лечащего врача профессора Мирослава Заворала согласился с госпитализацией в Центральный военный госпиталь в Праге", - подтвердил пресс-секретарь президента Иржи Овчачек.

Незадолго до госпитализации президента, он провел встречу с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, обсуждались итоги парламентских выборов.

Отметим, 77-летний Милош Земан в сентябре прошел плановую госпитализацию. Недавно из-за невропатии ног он переместился в инвалидное кресло.