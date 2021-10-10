Беннет: нужно убедиться, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия

Израиль несет ответственность за то, чтобы у Ирана не появилось собственного ядерного оружия, заявил в воскресенье израильский премьер-министр Нафтали Беннет на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Иранская ядерная программа находится на наиболее продвинутой стадии за всю историю. Ответственность Израиля состоит в том, чтобы убедиться на деле, а не на словах, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия. Ядерное оружие в руках столь экстремистского и жестокого режима изменит лицо региона и мира. Для нас [Израиля] это не стратегическая, а экзистенциальная проблема", - отметил Беннет.

По его мнению, пока мир ждет от Тегерана решения о возвращении в СВПД, в Иране продолжают крутиться центрифуги. "В эти дни мир ждет решения Тегерана, возвращаться ему или нет за стол переговоров в Вене и вступать ли вновь в соглашение по ядерной программе СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий]. К сожалению, за последние три года иранцы сделали огромный шаг вперед в развитии своих возможностей по обогащению урана. Мир ждет, иранцы тянут время, а центрифуги крутятся", - сообщил премьер Израиля.

По словам Меркель, в переговорах с Ираном сложилась сложная ситуация, впереди решающие недели.

"Я никогда не считала СВПД идеальным, но это лучше, чем не иметь никакой договоренности. Можно смотреть на это и по-другому. Сегодня мы в очень сложной ситуации, потому что новая американская администрация пообещала вернуться в сделку, но проходит день за днем, а Иран не подает знаков о возобновлении переговоров. С каждым таким днем наращивается обогащение Ирана. Это критическая ситуация, которую мы должны обсудит в рамках формата три плюс три (ФРГ, Франция, Великобритания и РФ, США, КНР) и обсудить, что это значит", - сказала она на пресс-конференции в Иерусалиме.

Меркель добавила, что ведет переговоры с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, так как "чем больше единства среди стран формата три плюс три, тем проще оказывать давление на Иран". Она уверена, нужно, чтобы "сигнал Ирану был однозначным - необходимо оперативно вернуться за стол переговоров".

Переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде ведутся с апреля.