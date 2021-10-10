В вузах Израиля начался учебный год

В воскресенье в Израиле начался учебный год в вузах и колледжах, пишет газета Haaretz.

Посещение занятий студентами возможно при наличии зеленого пропуска, студенты без этого пропуска могут присутствовать на занятиях онлайн.

Зеленый пропуск с 3 октября могут получить те, кто вакцинирован тремя дозами Pfizer, а также те, кто получил вторую дозу не более полугода назад. Также зеленый пропуск полагается тем, у кого с момента положительного результата ПЦР-теста на коронавирус прошло не более шести месяцев, но они были вакцинированы хотя бы одной дозой.

Кроме того, с воскресенья в израильских школах действует новая схема тестирования учеников, контактировавших с инфицированными ковидом. В стране пытаются решить проблему длительных карантинов в классах.