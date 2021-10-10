В Татарстане 11 октября станет днем траура

День траура в связи с крушением самолета объявлен в Татарстане 11 октября, сообщила руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова.

Легкомоторный самолет Л-410 упал в Мензелинске этим утром, погибли 16 человек, еще шестеро госпитализированы, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.

"На совещании штаба, сформированного на месте в Мензелинске, президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что принято решение об объявлении 11 октября в Татарстане днем траура", - информирует пресс-служба.