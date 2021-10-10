ВОЗ: пандемия коронавируса пройдена почти на 60%

Вскоре человечество пройдет 60% пути в борьбе с коронавирусом, однако сроки завершения пандемии прогнозировать рано, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан в опубликованном в воскресенье интервью швейцарской газете SonntagsBlick.

По словам эксперта, "если сравнивать пандемию с марафоном", то можно сказать, что вскоре будет преодолено 60% маршрута. "Однако не исключено, что нам придется взбираться еще на одну неожиданную гору", - отметила она.

"Было бы преждевременно говорить о том, что мы скоро пересечем [финишную черту], это не так", - уверена Сваминатан. Давать прогнозы невозможно из-за возможного неожиданного появления новых вариантов коронавируса.

Представитель ВОЗ указала, что пока в некоторых странах охват населения вакцинацией остается минимальным, сохраняется высокий риск появления новых штаммов вируса.