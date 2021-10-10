Собчак попала в ДТП в Сочи, сообщает источник

В субботу в Сочи произошло столкновение двух автомобилей, в одном из которых находилась телеведущая Ксения Собчак, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В Сочи в субботу вечером произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В одном из них в качестве пассажира находилась Ксения Собчак. Она не пострадала, а после ДТП уехала на другой машине", - говорится в сообщении.

Водитель автомобиля "Мерседес Бенц", в котором находилась Собчак, во время обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Фольксвагеном".

Во втором автомобиле находились трое. "Один из них погиб на месте, второй - скончался в больнице, а третий находится в тяжелом состоянии", - добавил собеседник агентства.

Авария произошла на трассе между Адлером и Красной Поляной.