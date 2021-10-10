В Ираке проходят досрочные парламентские выборы

В Ираке 10 октября проходят первые с 2003 года досрочные парламентские выборы.

Более 55 тыс избирательных участков в 83 специально сформированных округах открылись в 07.00 по местному времени (совпадает с мск), сообщает ЦИК страны.

Одним из первых проголосовал глава правительства Ирака Мустафа аль-Казыми. Также уже приняли участие в выборах президент страны Бархам Салех, президент Курдского автономного района Нечирван Барзани и имам Муктада ас-Садр - лидер претендующей на победу коалиции движения садристов (блок"Ас-Саирун").

В парламенте Ираке 329 мест, на них претендуют более 3240 кандидатов, в том числе 951 женщина.

Досрочный выборы в Ираке проходят в условиях беспрецедентных мер безопасности - закрыты все пограничные переходы и аэропорты. Иракские силы безопасности приведены в состояние повышенной боеготовности.

На одном из избирательных участков в провинции Дияла уже произошло ЧП- неизвестные совершили вооруженное нападение, пострадали двое военных, нападавшие скрылись.