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МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с трагедией в Татарстане

МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с трагедией в Татарстане

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило в воскресенье соболезнования в связи с падением самолетами с парашютистами в Татарстане.

Утром 10 октября в Мензелинском районе Татарстана упал самолета L-410, погибли 16 человек.

"Выражаем самые искренние и глубокие соболезнования всему народу Российской Федерации, семьям и родным погибших в результате падения самолета с парашютистами в Республике Татарстан", - сообщается на странице МИД Азербайджана в Twitter.

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