МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с трагедией в Татарстане

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило в воскресенье соболезнования в связи с падением самолетами с парашютистами в Татарстане.

Утром 10 октября в Мензелинском районе Татарстана упал самолета L-410, погибли 16 человек.

"Выражаем самые искренние и глубокие соболезнования всему народу Российской Федерации, семьям и родным погибших в результате падения самолета с парашютистами в Республике Татарстан", - сообщается на странице МИД Азербайджана в Twitter.