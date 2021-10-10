Каждый десятый россиян отказался от наличных

Опрос Райффайзенбанка показал, что 10% россиян отказались от наличных в пользу безналичного расчета, пишет ТАСС.

"10% россиян полностью отказались от наличных. Для подавляющего большинства (97%) переход на безналичные расчеты - это вопрос удобства, 37% также считают безналичные платежи более гигиеничными по сравнению с оплатой купюрами, а 31% - более безопасными", - пояснили в пресс-службе банка.

Отказу от наличных способствовали современные гаджеты с функцией бесконтактной оплаты - 23%, карты с кешбэком - 21%, запуск Системы быстрых платежей - 10% и желание снизить эпидемиологические риски- 10%.

В банке считают, что доля цифровых способов оплаты покупок в будущем несомненно будет расти.

В прошлом году, согласно данным Банка России, доля безналичных платежей в стране составила около 70%.