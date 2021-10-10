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Аэропорт Самарканда закроется до 20 ноября

Аэропорт Самарканда закроется до 20 ноября

Международный аэропорт Самарканда на месяц приостановит полеты, предупредили в Uzbekistan Airports.

Решение о временной приостановке работы авиагавани принято в связи с подготовкой к вводу в эксплуатацию нового аэродромного комплекса. Таким образом, аэропорт будет закрыт с 20 октября по 20 ноября.

Все авиарейсы перенаправят в соседние аэропорты - "Навои", "Бухара", "Карши", из которых для пассажиров будет организован наземный трансфер до Самарканда.

Новый аэродромный комплекс строится в Самарканде в рамках подготовки к саммиту ШОС, который пройдет в 2022 году.

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