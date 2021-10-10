В строительство новых кубанских отелей инвестируют десятки миллиардов

Инвесторы проявляют активность в сфере строительства и реконструкции отелей на Кубани и в целом в реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и намерены вложить в их строительство и реконструкцию около 66 млрд. рублей, - сообщил на встрече с мэром Сочи Алексеем Копайгородским заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"Краснодарский край активно использует заложенные в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" меры господдержки", - заявил Чернышенко, отметив, что инвесторы Краснодарского края в рамках нацпроекта получили 11 грантов, в том числе для реализации трех проектов в Большом Сочи. Работа по ним уже идет и будет завершена к концу года.

На валидации сейчас находится восемь проектов по строительству и реконструкции гостиниц: три - в Сочи, четыре - в Анапе и один - в Абрау-Дюрсо. Инвесторы планируют вложить в них около 66 млрд рублей и построить 4,3 тыс новых номеров категорий 4 и 5 звезд, - сообщил вице-премьер.