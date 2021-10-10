Ильхам Алиев выступил в освобожденном год назад Гадруте

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу встретился с представителями общественности Ходжавендского района, передает АзерТАдж.

Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с первой годовщиной освобождения поселка Гадрут от оккупации. "Отметить этот день здесь, в Гадруте, вместе с вами, считаю, является событием, имеющим особый смысл. После долгого перерыва мы вернулись в Гадрут – Ходжавенд. Вернулись, сражаясь, проливая кровь, неся потери. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, ценой их крови, жизни, благодаря отваге и героизму наших военных мы восстановили историческую справедливость, изгнали оккупантов с наших земель и вернулись на родные земли", - прежде всего сказал он.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что в этот день для Гадрута и Карабаха в целом начинается новая эра.

Он напомнил, что освобождение Гадрута имело особое значение во время войны. "Среди операций, проведенных во время Второй Карабахской войны, гадрутская операция имеет особое значение. Эта операция имела огромное значение как с военной, так и стратегической точки зрения. Успешное завершение этой операции позволило нам добиться своей цели – освобождения Карабаха. Расположение Гадрута обладает особым значением в этом регионе в стратегическом плане, потому что это горная местность. Высоты, окружающие поселок, позволяют контролировать обширную территорию. Взять Гадрут было очень сложно с военной точки зрения. В то же время с взятием Гадрута открылись новые возможности для наших дальнейших планов. Должен также сказать, что, хотя во время войны в армянской армии было более 10 тысяч дезертиров и некоторые населенные пункты они покинули, спешно убегая, в Гадруте они проявили упорство, оказали сопротивление, ожесточенные бои продолжались здесь несколько дней. Несмотря на это, осознав свою беспомощность перед азербайджанскими солдатами и офицерами, они потерпели поражение и здесь", - рассказал Ильхам Алиев.

По его словам, значение гадрутской операции заключается в том, что руководство Армении и армянская армия не ожидали, что армия Азербайджана после Джебраила пойдет в гадрутском направлении. "Они считали, что мы двинемся в физулинском направлении. Хотя в Гадруте была дислоцирована их многочисленная живая сила, они не ожидали нас, потому что с военной точки зрения взятие Гадрута действительно требовало очень большой самоотверженности и профессионализма. Проведя эту операцию, мы еще раз продемонстрировали Армении и всему миру свою силу. Мы показали, что никто и ничто не может устоять перед нами, что мы любой ценой освободим все наши земли", - заявил президент Азербайджана.

Армянские СМИ не раз публиковали ложь относительно гадрутской операции, поведал Ильхам Алиев. "Азербайджанской общественности хорошо известно, что в армянской печати было достаточно много лживой информации, связанной с гадрутской операцией. После того, как мы очистили от оккупантов все горы, окружающие Гадрут, стало ясно, что взятие поселка требует просто определенного времени. Мы стремились взять поселок с малыми потерями и добились этого. А руководство Армении и ее Министерство иностранных дел заявляли, что Гадрут находится в руках армян. Якобы они в очередной раз предприняли тактическое отступление и в настоящее время вернулись в Гадрут, выдворив оттуда азербайджанских солдат. Наблюдая за всей этой ложью, я просто удивлялся, потому что было очевидно, что Гадрут уже у нас. Я отдал приказ поднять в Гадруте флаг Азербайджана, чтобы положить конец армянской лжи. Только после того, как азербайджанские солдаты и офицеры подняли в Гадруте наш государственный флаг и отрапортовали мне, армянская официальная пропаганда признала, что Гадрут находится под контролем азербайджанской армии", - рассказал он.

Пропаганда Армении построена на лжи, также как и фальшиво прошлое.

"Это еще раз показывает, что армянская пропаганда и во время оккупации, и во время войны, и в поствоенный период была построена на лжи. Фальшивы и их история, и прошлое, и государственность, и мифология. Просто мировое армянство создало в странах проживания такое ложное мнение, что якобы население Армении веками проживало здесь. Армяне были переселены в Гадрут из Ирана в XIX веке. Это знают все. До того времени армяне здесь не жили. Они фальсифицировали историю, а сегодня фальсифицируют нынешние реалии. Сколько лжи мы услышали от официальных органов Армении во время войны. От их Министерства обороны – наверное, им надо переименовать его в министерство лжи, - поступало столько лживой, абсурдной информации, что и мы, и международные эксперты просто поражались. В связи с Гадрутом эта ложь достигла пиковой точки, потому что освобождение Гадрута вызвало у Армении огромное морально-психологическое потрясение" - поделился азербайджанский лидер.

Потрясение Армении, вызванное освобождение от оккупации Гадрута, связано с несколькими моментами, продолжил Ильхам Алиев. "Во-первых, потому, что они считали, что азербайджанская армия никогда не сможет освободить Гадрут. Во-вторых, потому, что Гадрут являлся административным центром Гадрутского района бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, районным центром. Руководство Армении и армянская общественность увидели, что все земли являются для нас нашими – и Физули, и Джебраил, и Зангилан, и Гадрут, и Шуша, и Суговушан. Освобождение от оккупации жилых поселков, расположенных на территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, показало Армении, что мы не остановимся до тех пор, пока Армения не обязуется вывести войска с наших земель. И мы не остановились. После того, как Армения была готова подписать акт о капитуляции, после того, как нам поступила информация об этом, мы сказали: да, останавливаемся, и остановились, остальные районы вернули политическим путем. Поэтому гадрутская операция имела очень большое значение и со стратегической, и с исторической, и с морально-психологической точек зрения", - пояснил он.

"Сегодня бывший Гадрутский район бывшей Нагорно-Карабахской автономной области полностью освобожден от оккупантов. После окончания войны из Ширакской области Армении в некоторые села бывшего Гадрутского района была заслана специальная диверсионная группа. В конце ноября они, пройдя через Лачинский коридор, внедрились в эти регионы и, как вам известно, были разоружены и арестованы. Военнослужащие, не совершившие преступление, были возвращены, военнослужащим, диверсантам, совершившим преступление, пришлось предстать перед судом. То есть, хочу сказать, что даже после окончания войны, спустя почти 20 дней, две недели после подписания Арменией акта о капитуляции они вновь попытались совершить нападение на Гадрут. Но Вооруженные силы Азербайджана предприняли необходимые шаги", - отметил Ильхам Алиев.

Президент республики напомнил, как был создан Ходжавендский район.

"Согласно административно-территориальному делению Азербайджана, поселок Гадрут является составной частью Ходжавендского района, и в свое время Гадрутский и Мартунинский районы, относившиеся к бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, были объединены – их объединили мы, – и был создан Ходжавендский район. Должен также сказать, что примерно 55-60 процентов бывшего Мартунинского района освобождены от оккупантов, и граждане Азербайджана вернутся и в эти регионы", - сообщил он.

Армяне не считали Гадрут родным местом, об этом говорит плачевное состояние населенного пункта, уточнил Ильхам Алиев. "Глядя на поселок Гадрут, каждый видит, что армяне не считали эти земли родными для себя. Потому что посмотрите, в каком состоянии находится Гадрут. Вы знаете Гадрут, жили, бывали здесь, жили и в близлежащих селах, здесь есть представители нескольких сел. За 30 лет здесь, можно сказать, ничего не изменилось, построены два здания для военнослужащих и отремонтирована одна школа. Все остальные здания остались такими же, какими были. То есть, царила массовая нищета, ничего не сделано. Посмотрите, в каком состоянии находятся дороги, здания. Как вообще человек может жить в некоторых из этих зданий – большой вопрос. Спрашивается, ведь на протяжении 30 лет армянское государство получало миллионы от армян, проживающих за рубежом. Ежегодно они устраивали марафон, каждый год собиралось более ста миллионов долларов. Умножьте это на 30 и посмотрите, какая примерно сумма получается. В настоящее время я совершаю поездки во все эти регионы – был и в Гадруте, и во многих селах Гадрута, и в ходжалинских селах Чанагчи, Сыгнах. И Азых, и Туг, и Сусанлы, и остальные села – все находятся в ужасном состоянии. Сейчас наши строители ездят в некоторые села, проводят анализ, 95 процентов зданий находятся в непригодном состоянии. Куда же ушли собранные миллиарды? Значит, руководство Армении, ее бывшее преступное руководство просто обманывало богатых армян мира и, организовывая марафоны и привлекая эти деньги, расходовало их на себя по собственному усмотрению", - сообщил он.

Армения 30 лет собирала средства в фонды, но они не были направлены на развитие оккупированных территорий, уверен Ильхам Алиев.

"У них есть крупный фонд под названием Хаястан. Для тех, кто не знает, могу сказать, что Хаястан на самом деле означает Армения. Не знаю, почему на английском, русском языках Хаястан называют Арменией, ведь армяне называют себя хаями, а свою страну – Хаястаном, а не Арменией. Это дело историков. Я знаю причину, но, видимо, азербайджанским историкам тоже необходимо следует провести более полноценное исследование. Как я уже сказал, этот фонд Хаястан собрал, наверное, несколько миллиардов. Кроме того, проживающие в Америке богатые армяне создали свои специальные фонды, фонды, принадлежащие членам их семей. За 30 лет, наверное, было собрано, по меньшей мере, несколько миллиардов, но судьба этих денег, как говорится, неизвестна. Потому что если взять все освобожденные места, даже места, где жило армянское население, то там нет никаких признаков развития. Посмотрите, в каком состоянии находится Шуша. Они пытались и сегодня пытаются представить Шушу всему миру как свой город. Если это ваш город, то почему он в таком состоянии?! В Шуше нет ни одного нового здания. Есть два новых здания. Одно из них принадлежало руководителям сепаратистов, а другое – еще одному армянину, проживающему за рубежом. Причем это виллы, частные дома. Нет ни одного здания. Все 17 родников в Шуше осушены. Хорошо, если это ваш город, то почему он в таком состоянии?!" - рассказал азербайджанский лидер.

В упадке также и село Туг, где оккупанты проводили различные фестивали. "Некоторые из тех, кто сейчас здесь находится, являются уроженцами села Туг. Я отвезу вас и в село Туг, посмотрите во что они его превратили. Находясь там, я пришел в ужас. Ежегодно они организовывали в Туге различные фестивали. Приглашались, приезжали гости из-за рубежа, и снимались видеокадры, которые создавали видимость того, что это будто бы хорошо развитое место. Оно находится в разрушенном состоянии, школа разрушена, дом культуры разрушен, можно сказать, все здания устарели. Вот истинное лицо армянской оккупации", - заявил Ильхам Алиев.

"Они оккупировали нашу землю, подвергли население Азербайджана этнической чистке, разрушили все дома, здания, исторические памятники, да и для себя не наладили жизнь. Они хотели продолжать оккупацию еще 30 лет. Международная общественность, а также лица, занимавшиеся данным вопросом, можно сказать, закрывали на это глаза. Мы положили этому конец. Еще раз хочу сказать: освобождение год назад Гадрута может считаться историческим событием, потому что после этого мы уже продолжили наше победное шествие по различным направлениям. Одним из направлений был Физули. Не прошло и 10 дней после освобождения Гадрута, как мы освободили Физули. Еще одним направлением была Шуша. Та самая историческая дорога, которую мы называем Дорогой Победы, проходила в том числе через гадрутские леса. Таким образом, после взятия Физули 17 октября Армения получила еще более ощутимый удар, потому что от оккупации уже были освобождены Джебраил, Гадрут, Физули, то есть, крупные населенные пункты, а последующий ход войны известен всем", - подчеркнул президент Азербайджана.

Он пообещал, что Гадрут будет восстановлен. "Мы восстановим Гадрут. Мне представили генеральный план Гадрута, его первоначальную версию. У меня было много замечаний, поэтому сегодня я не взял с собой этот план. Над ним еще надо поработать. Но считаю, что в ближайший месяц наши архитекторы, строители поработают над новым планом, он будет представлен, и мы утвердим его", - объявил Ильхам Алиев.

Старт работам по восстановлению Гадрута уже дан. "Заложен фундамент автодороги. Будут проложены четырехполосные автомобильные дороги Гадрут-Джебраил, Гадрут-Физули, построена подстанция “Гадрут”, заложен ее фундамент, а также дан старт строительству мечети в Гадруте. Фундамент мечети тоже заложил я, и считаю, что это тоже историческое событие. Потому что в советское время большинство жителей поселка Гадрут составляли армяне, они, конечно же, не позволили бы построить здесь мечеть, да и в целом нам известно, что в советский период, во времена атеизма построить мечеть было невозможно.

Мы восстанавливаем историческую справедливость, а также проявляем приверженность нашим религиозно-духовным ценностям. В то же время подстанция, дорога являются уже одними из основных инфраструктурных проектов. Будут реализованы и другие проекты. Историческая часть Гадрута будет реконструирована. Есть уже первые изображения, связанные с ремонтом зданий. В то же время наблюдающийся в поселке этот беспорядок причиняет человеку боль. Невозможно представить поселок в таком виде. Мы намерены превратить Гадрут в центр международной культуры и туризма", - продолжил азербайджанский лидер.

Он рассказал, каким видит будущее Ходжавендского района.

"Основным направлением развития поселка и Ходжавендского района станет сельское хозяйство – растениеводство, животноводство, виноградарство. Здесь были традиции виноградарства, имеются очень благоприятные условия для выращивания винограда. Наряду с сельским хозяйством, Ходжавендский район станет очень важным туристическим центром, потому что туристический потенциал здесь достаточно велик. Здесь очень богатая природа, всюду горы, леса, реки, это райский уголок. Здесь расположены исторические памятники, мосты, а также знаменитая Азыхская пещера, Тагларская пещера»" - перечислил он.

Оккупанты пытались арменизировать Азыхскую пещеру, отметил азербайджанский лидер. "Они дошли до такой степени абсурда, что заявляли: в Азыхской пещере жили армяне. Не знаешь, смеяться или что еще делать. Именно азербайджанские археологи обнаружили Азыхскую пещеру. Они провели большую исследовательскую работу. Армяне просто ради пропаганды привозили сюда ученых из нескольких стран мира и устраивали шоу. Они, можно сказать, нанесли большой ущерб пещере. Во время предыдущей поездки сюда я поднялся до входа в пещеру. Для строительства в этих богатых историческими памятниками местах туристических центров, отелей я хочу пригласить и азербайджанских и иностранных инвесторов. Потому что в мире очень мало таких красивых и живописных мест, как Ходжавенд, поселок Гадрут. Армяне вырубили наши леса в Кяльбаджаре, Лачине и других местах. В Кяльбаджарском, Лачинском, Зангиланском районах полностью уничтожены, вырублены, сожжены около 60 тысяч гектаров лесных угодий, то же самое и в Джебраиле, но не здесь. Поэтому природа здесь, можно сказать, осталась нетронутой. К тому же, здесь фактически не было населения. Так что мы должны сохранить девственную природу этого региона. После возвращения сюда граждане должны в первую очередь сами уделять внимание охране этой природы. Государство тоже, конечно, будет выполнять свои обязанности", - поведал он.

Планы по развитию Ходжавендского района и поселка Гадрут очень большие, и они уже реализуются, добавил Ильхам Алиев. "Сегодня ходжавендцы приехали на родную землю, отныне такие поездки будут осуществляться чаще", - уверен президент Азербайджана.