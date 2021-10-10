ЦИК Грузии просит избиркомы пересчитать голоса

Глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили видит необходимость в пересчете результатов голосования, прошедшего в стране 2 октября.

"ЦИК переработал информацию об итоговых протоколах и предоставил окружным комиссиям информацию, где могут быть пересчитаны голоса. Я прошу комиссии использовать один день и по своей инициативе пересчитать участки, так чтобы избирательная администрация могла в установленные законом сроки подвести итоги", - заявил он.

Всего в грузинский ЦИК поступило 1702 жалобы от партий и наблюдателей из-за процедуры подсчета голосов и процесса голосования.

Каландаришвили сообщил, что ЦИК по своей инициативе уже пересчитал голоса на 360 избирательных участках - результаты оказались точными только на 239 участках. Также голоса пересчитали 194 участка, также выявлены неточности.

В связи с этим ЦИК страны предлагает окружным комиссиям пересчитать голоса, но только на тех участках, где были внесены жалобы опытных наблюдательных организаций с широким представительством, а также участки с высоким показателем недействительных бюллетеней. Оппозиция полагает, что это является попыткой сфальсифицировать выборы - под пересчет попали те участки, где она выигрывает.

Процесс подведения предварительных итогов выборов завершится в Грузии к 13 октября.