При крушении самолета в Татарстане погибли 16 человек

В МЧС сообщили, что число жертв крушения самолета L-410 в Татарстане составляет 16 человек, пишет РИА Новости.

На борту самолета находились 22 человека - 20 парашютистов и два члена экипажа. "По предварительным данным на 11 утра (мск), в результате жесткой посадки самолета L-410 в Мензелинском районе Татарстана 16 человек погибли, шестеро пострадавших госпитализируются в медицинские учреждения республики бригадами скорой помощи и санитарной авиации", - сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Работы на месте ЧП продолжаются. В город выехали следователи Центрального межрегионального управления на транспорте СК.