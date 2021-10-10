Заболеваемость коронавирусом в России стремится к антирекорду

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 28,6 тыс случаев заболевания.

За неделю число выявленных случаев выросло на 14% и стало максимальным с конца декабря 2020 года, когда в России был рекордный всплеск заболеваемости. За минувшие семь дней коронавирус выявили у 188 829 человек.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 28 647 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 421 (8,5%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 4 610, в Петербурге - 2 822, в Московской области - 2 026 (максимум с 26 июля). В Крыму новых случаев 519 (максимум с начала пандемии), в Ставропольском крае - 367, в Краснодарском крае - 230, в Дагестане - 119, в Кабардино-Балкарии - 92, в Северной Осетии - 72, в Чечне - 70, в Ингушетии - 63, в Карачаево-Черкесии - 61, в Адыгее - 54.

Суточный прирост составил 0,37%, общее число инфицированных в России достигло 7 775 365 человек.

За сутки выписан по выздоровлении 17 274 человека, за весь период - 6 858 119 человек.

Умерли за сутки 962 пациента с коронавирусом, общее число жертв коронавируса достигло в России 216 415 человек.

В России регистрируют более 900 смертей от ковида пятый день подряд.