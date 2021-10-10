В Крыму впервые за пандемию выявили свыше 500 случаев коронавируса
Крым восьмой раз подряд обновил антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом - выявлены 519 случаев.
С начала октября в регионе ежедневно рекордно растет заболеваемость коронавирусом. Прежний всплеск происходил в июле.
Общее число инфицированных составляет 84 тыс человек, из них более 2,6 тыс пациентов умерли.
На фоне рекордной заболеваемости с 11 октября в Крыму вводятся новые ограничения, которые коснутся работающих пенсионеров, госслужащих и бизнеса.
Вестник Кавказа
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