В Крыму впервые за пандемию выявили свыше 500 случаев коронавируса

Крым восьмой раз подряд обновил антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом - выявлены 519 случаев.

С начала октября в регионе ежедневно рекордно растет заболеваемость коронавирусом. Прежний всплеск происходил в июле.

Общее число инфицированных составляет 84 тыс человек, из них более 2,6 тыс пациентов умерли.

На фоне рекордной заболеваемости с 11 октября в Крыму вводятся новые ограничения, которые коснутся работающих пенсионеров, госслужащих и бизнеса.