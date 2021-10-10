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Учения ВМФ Азербайджана стартуют 11 октября

Учения ВМФ Азербайджана стартуют 11 октября

Министерство обороны Азербайджана сообщает, что на предстоящей неделе в республике в  соответствии с годовым планом, утвержденным ведомством, пройдут командно-штабные учения Военно-Морского Флота.

Командно-штабные учения военно-морских сил республики будут проходить с 11 по 13 октября в азербайджанском секторе Каспийского моря.

"На учениях с участием военных кораблей и морского спецназа будут выполнены задачи по охране и защите энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспийского моря", - сообщает Минобороны Азербайджана.

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Вестник Кавказа

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